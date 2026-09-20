افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في اليابان

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ناغويا - (جيجي برس)-- أُقيم مساء السبت حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية العشرين في استاد ”بالوما ميزوهو“ بمدينة ناغويا، عاصمة محافظة آيتشي وسط اليابان، معلنًا الانطلاق الرسمي لدورة ألعاب آيتشي-ناغويا 2026.

وتُعد دورة ألعاب آيتشي-ناغويا ثالث دورة ألعاب آسيوية صيفية تستضيفها اليابان، بعد دورتي طوكيو عام 1958 وهيروشيما عام 1994.

وسيتنافس أكثر من 15 ألف رياضي من 45 دولة ومنطقة في 43 مسابقة رياضية، تُقام بشكل رئيسي في محافظة آيتشي، على مدار 16 يومًا حتى 4 أكتوبر.

وتضم البعثة اليابانية 932 رياضيًا، وهو أكبر عدد من المشاركين في تاريخ البلاد. ويهدف الرياضيون اليابانيون إلى تجاوز الرقمين القياسيين الحاليين لليابان، البالغين 218 ميدالية إجمالًا في دورة هيروشيما عام 1994، و78 ميدالية ذهبية في دورة بانكوك عام 1966.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)