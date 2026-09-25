اليابان.. مبادرات تساعد كبار السن على مواصلة العيش مع حيواناتهم الأليفة

أخبار اليابان

كاناغاوا - (جيجي برس)-- في سن الثانية والتسعين، تشارك كاوري كوساكاري حياتها مع «بورين»، وهو قط ذكر يبلغ من العمر 12 عامًا وظل إلى جانبها لسنوات، وذلك داخل دار رعاية نادرة لكبار السن في اليابان تسمح للنزلاء بالإقامة برفقة حيواناتهم الأليفة.

وكانت كوساكاري قد انتقلت قبل خمس سنوات إلى المنشأة، التي تحمل اسم «ساكورا نو ساتو ياماشينا»، في مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناجاوا جنوب طوكيو، بصحبة قطها بورين.

ويمكن للنزلاء في هذه المنشأة العيش مع حيواناتهم الأليفة، والأهم من ذلك أن الحيوانات يمكنها البقاء فيها حتى بعد وفاة أصحابها.

وقالت كوساكاري وهي تداعب قطها برفق: «بورين بجانب سريري دائمًا. أشعر بالارتياح والسكينة عندما أكون قريبة منه لأننا قضينا وقتًا طويلًا معًا». وكان أقاربها قد بحثوا عن مكان يمكنها فيه مواصلة العيش مع بورين، فعثروا على «ساكورا نو ساتو ياماشينا»، التي افتتحت أبوابها عام 2012.

وفي الوقت الحالي، يعيش 13 كلبًا وقطًا في الدار إلى جانب نحو 40 نزيلًا، حيث وصل بعضها برفقة مالكيها، بينما جاء البعض الآخر عن طريق جمعيات لرعاية الحيوانات.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)