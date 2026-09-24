اليابان.. كبار السن يقتربون من ثلث السكان لأول مرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الأحد الماضي، قبيل «يوم احترام كبار السن» الذي يوافق يوم الاثنين، أن عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في اليابان بلغ 36.24 مليون نسمة، وفقًا لتقديرات يوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 20 ألف نسمة مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت نسبة هذه الفئة العمرية من إجمالي سكان اليابان بمقدار 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 29.6%. وتُعد هذه النسبة الأعلى بين 39 دولة يبلغ عدد سكانها 40 مليون نسمة أو أكثر، تليها إيطاليا بنسبة 25.6% وألمانيا بنسبة 24.2%.

وتضم فئة كبار السن 15.71 مليون رجل و20.54 مليون امرأة، وهو ما يمثل 26.3% من إجمالي الذكور و32.6% من إجمالي الإناث في اليابان، على التوالي.

ويتوقع المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي أن ترتفع نسبة كبار السن إلى 34.8% بحلول عام 2040، وهو العام الذي سيبلغ فيه أفراد «موجة المواليد الثانية»، الذين ولدوا بين عامي 1971 و1974، سن 65 عامًا أو أكثر.

كما ارتفع عدد العاملين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر للعام الثاني والعشرين على التوالي، ليصل إلى 9.43 مليون عامل في عام 2025، وهو أعلى رقم مسجل منذ بدء جمع بيانات قابلة للمقارنة في عام 1968. وشكل هؤلاء نسبة قياسية بلغت 13.8% من إجمالي القوى العاملة في البلاد، التي تضم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)