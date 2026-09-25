اليابان.. تعزيز التعاون لمكافحة العمالة الأجنبية غير القانونية

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طوكيو - (جيجي برس)-- تعتزم وكالة خدمات الهجرة اليابانية تعزيز تعاونها مع جهات حكومية أخرى لاتخاذ إجراءات صارمة ضد العمال الأجانب الذين يعملون بشكل غير قانوني.

واعتبارًا من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، سينضم مسؤولو الوكالة إلى عمليات التفتيش التي تجريها وزارة الأراضي في مواقع الهدم والبناء.

وتجري وزارة الأراضي دوريات منتظمة في مواقع الهدم والبناء، إلا أن مسؤوليها المعنيين بقطاع البناء لا يملكون صلاحية التحقق من هويات الرعايا الأجانب، حتى في الحالات التي يُشتبه فيها بعملهم بشكل غير قانوني.

ولمعالجة هذه المسألة، سترسل وكالة خدمات الهجرة ضباطًا مختصين بمراقبة الهجرة للمشاركة في هذه الدوريات، إذ يمتلك هؤلاء الضباط صلاحية مطالبة المقيمين الأجانب بإبراز بطاقات إقامتهم، وهي وثائق يُلزمون بحملها بموجب «قانون مراقبة الهجرة والاعتراف بوضع اللاجئ».

كما تخطط الوكالة للتعاون مع وزارة البيئة، التي تشرف على ساحات التخزين الخارجية للنفايات البلاستيكية وخردة المعادن.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)