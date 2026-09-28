20 عامًا من تربية النحل في جينزا.. عندما تزدهر الطبيعة في قلب طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- احتفل مشروع لتربية النحل في حي جينزا الراقي بمدينة طوكيو بالذكرى العشرين لتأسيسه هذا العام، وسط ارتفاع محصول العسل السنوي إلى 2.8 طن، مقارنة بـ 150 كيلوغرامًا عند انطلاق المشروع.

وقد حظي المشروع، الذي أُقيم بهدف تعزيز التناغم بين المدن والمحيط الطبيعي، بمتابعة واسعة، وأُطلقت مشاريع مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، حيث يُنظر إليه اليوم بوصفه نموذجًا رائدًا لتربية النحل داخل المدن.

وقال أحد أعضاء المشروع: «آمل أن يدفع هذا المشروع الناس إلى التفكير في البيئة الحضرية والاهتمام بها».

وفي مارس/ آذار 2006، قام متطوعون بتأسيس ثلاث خلايا نحل على سطح مبنى مكون من 11 طابقًا في جينزا. واليوم، تنتشر نحو 50 خلية على أسطح المباني في جينزا وحي الأعمال المجاور أوتيماتشي، وتضم ما بين 500 ألف و600 ألف نحلة.

ويقوم أعضاء المشروع بجني العسل خلال الفترة الممتدة من أبريل/ نيسان حتى نهاية يوليو/ تموز. وحُصد نحو 2.8 طن من العسل العام الماضي، حيث يُباع جزء منه عبر الإنترنت، كما يُستخدم في المتاجر الكبرى والمطاعم المحلية في المنطقة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)