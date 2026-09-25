القمر على مائدة الطعام.. أطعمة مستوحاة من «تسوكيمي» في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تُقدم العديد من سلاسل المطاعم وشركات تصنيع الأغذية ومتاجر التجزئة (كومبيني) في اليابان منتجات غذائية موسمية جديدة تُبرز البيض المصمم ليشبه القمر البدر، وذلك استعدادًا لموسم ”تسوكيمي“ لمشاهدة قمر منتصف الخريف.

ويصادف قمر منتصف الخريف لهذا العام—الذي يُحتفل به في اليوم الخامس عشر من الشهر الثامن وفق التقويم القمري—يوم الجمعة. واستنادًا إلى العادة اليابانية التقليدية القائمة على التعبير عن الامتنان لحصاد الخريف أثناء الاستمتاع برؤية القمر البدر، تطلق الشركات حملات ترويجية متنوعة إلى جانب تنظيم فعاليات ذات طابع خاص.

وأطلقت شركة ”دينيز اليابان“ المشغلة للمطاعم العائلية أول مهرجان لها بروح ”تسوكيمي“ في 3 سبتمبر، حيث قدمت ثمانية أصناف مرتبطة بالمناسبة، شملت المعكرونة الصينية السوداء فوق أرز الثوم مع صفار البيض، بالإضافة إلى طبقها الرئيسي من الغراتان بالأرز والمغطى بقطعة لحم الهامبرغر وصوص الكاري والمقدم مع بيضة مقلية.

كما طرحت شركة ”لوتي“ لصناعة الحلويات في أوائل شهر سبتمبر إصدارًا محدودًا من آيس كريم ”يوكيمي دايفوكو“ المغلف بكعك الأرز (الموتشي)، حيث لُوِّن الموتشي باللون الأصفر ليماثل شكل القمر البدر.

وستنظم الشركة فعالية تبدأ من يوم الجمعة حتى يوم الأحد، يتمكن خلالها الزوار من التمتع بتذوق الآيس كريم وممارسة دق الموتشي أثناء مشاهدة مجسم ضخم للقمر أُعيد إنشاؤه داخل قاعة مغلقة في حي شينجوكو بطوكيو. ووفقًا لمسؤول في العلاقات العامة بشركة ”لوتي القابضة“ الأم، فمن المتوقع أن تجذب الفعالية نحو 5000 شخص على مدار الأيام الثلاثة.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)