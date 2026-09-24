إندونيسيا تعتزم تطوير نظام للإنذار المبكر من الزلازل بمساعدة اليابان

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جاكرتا - (جيجي برس)-- تخطط الحكومة الإندونيسية لتطوير نظام للإنذار المبكر من الزلازل، في مسعى للحد من الأضرار الناجمة عن الهزات الأرضية التي تضرب هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بشكل متكرر.

وبدعم من اليابان، التي طبقت بالفعل نظامًا مماثلًا، تعتزم إندونيسيا إجراء تجارب تشغيلية للنظام المزمع إنشاؤه في العاصمة جاكرتا ومناطق أخرى بحلول عام 2030، بهدف تعميمه على مستوى البلاد مستقبلًا.

وعلى غرار اليابان، تقع إندونيسيا ضمن «حزام النار» في المحيط الهادئ، ما يجعلها عرضة للزلازل، وغالبًا ما تكون الأضرار جسيمة بسبب ضعف مقاومة المباني للهزات الأرضية. ولقي أكثر من 140 شخصًا حتفهم جراء زلزال بلغت قوته 7.7 درجة ضرب المنطقة الواقعة قبالة جزيرة فلوريس في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية في منتصف أغسطس/ آب.

وفي هذا السياق، بدأ فريق مشترك بين اليابان وإندونيسيا، جرى تشكيله جزئيًا بتمويل من برنامج المساعدة الإنمائية الرسمية الياباني، عمليات بحث في ثلاث مقاطعات تقع في الجزء الغربي من جزيرة جاوة، بما في ذلك منطقة العاصمة جاكرتا، عام 2025، وذلك في إطار مشروع تجريبي يمتد لخمس سنوات.

ويهدف المشروع إلى تطوير معدات منخفضة التكلفة لرصد الزلازل، وإنشاء نظام يعمل على إيقاف المصانع وحركة القطارات تلقائيًا بمجرد رصد وقوع الزلزال.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)