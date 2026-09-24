كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار سلاح جديد

أخبار اليابان

سيؤول - (جيجي برس)-- ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية يوم الثلاثاء أن إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية اختبرت بنجاح يوم الأحد سلاحًا جديدًا، وصفته بأنه ذو أهمية بالغة لتطوير تقنيات منظومة الأسلحة في البلاد.

وكانت السلطات اليابانية والكورية الجنوبية قد أكدت يوم الأحد إطلاق صاروخين باليستيين قصيري المدى في اليوم نفسه باتجاه بحر اليابان، من منطقة ”وونسان“ في محافظة ”كانغوون“ شرقي كوريا الشمالية.

ويُعتقد أن إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية يشير إلى عمليتي الإطلاق المذكورتين.

ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي ”كيم جونغ أون“، الذي أشرف بنفسه على الاختبار، قوله إن التجربة أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك امتلاك البلاد تقنيات دفاعية متقدمة، وتمثل تقدمًا واضحًا في تحديث قدراتها العسكرية.

كما نُقل عن كيم قوله إن الاختبار يتمتع بأهمية كبيرة لتعزيز الاستعداد القتالي لكوريا الشمالية وتطوير قوتها العسكرية، مشددًا على أن هذا النجاح يشكل ”صداعًا لا علاج له“ و”معمودية لا تطاق“ لأعداء الأمة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)