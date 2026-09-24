زيلينسكي يُبدي أمله على ما يبدو في الحصول على دعم عسكري من اليابان

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- أعرَب الرئيس الأوكراني ”فولوديمير زيلينسكي“ على ما يبدو عن أمله في الحصول على دعم عسكري من اليابان، وذلك خلال أول لقاء وجهًا لوجه برئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي في نيويورك يوم الثلاثاء.

وخلال الاجتماع الذي استغرق 20 دقيقة، نقلت تاكايتشي التزام بلادها بمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا، التي لا تزال تصارع الغزو الروسي، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وقالت تاكايتشي: «من المهم للدول أن تتحد لدعم أوكرانيا من أجل تحقيق سلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن»، مضيفة: «اليابان تقف إلى جانب أوكرانيا، ولن تتغير هذه السياسة».

من جانبه، أعرب زيلينسكي عن امتنانه للدعم الذي تقدمه اليابان لأوكرانيا والعقوبات التي فرضتها على روسيا.

ويُعتقد أيضًا أن الزعيمين ناقشا التعاون في المجال الأمني. وعقب اللقاء، كتب زيلينسكي على منصة إكس «ناقشنا المجالات التي يمكننا فيها تقديم المساعدة لبعضنا البعض».









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)