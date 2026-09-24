إعصار دوجوان.. تأكيد وفاة 3 أشخاص آخرين في اليابان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 10

أخبار اليابان

طوكيو ـ (جيجي برس)-- تأكدت وفاة ثلاثة أشخاص آخرين في محافظتي تشيبا وكاناغاوا بشرق اليابان حتى بعد ظهر الأربعاء، إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي خلفها إعصار ”دوجوان“، وهو الإعصار الخامس والعشرون لهذا العام.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإعصار إلى 10 أشخاص حتى الساعة 6:30 مساءً، بينما لا يزال أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين. وتواصل عناصر من قوات الدفاع الذاتي والشرطة المحلية وفرق الإطفاء عمليات البحث والإنقاذ.

وفي محافظة تشيبا، تأكدت وفاة أحد سكان مدينة ”إينزاي“، وهو رجل في الستينيات من عمره، بعد أن تلقت خدمات الطوارئ بلاغًا من أحد المارة عن وجود مركبة غارقة في طريق غمرته المياه نحو الساعة 3:30 بعد ظهر الثلاثاء. وعُثر على الرجل بالقرب من المركبة، قبل أن تُعلن وفاته لاحقًا في المستشفى.

وفي مدينة ”كاموجاوا“ بمحافظة تشيبا، عُثر على رجل في السبعينيات من عمره كان قد حوصر بسبب انهيار أرضي، وتأكدت وفاته لاحقًا، بينما لا يزال رجل آخر في الستينيات من عمره مفقودًا.

كما انقطعت أخبار رجل في السبعينيات من عمره يقيم في بلدة ”ناغارا“، ويُخشى أن يكون قد جرفته الانهيارات الأرضية أثناء قيادته مركبته.

وحدث انهيار في سدود بموقعين حول بحيرة ”إينبانوما“، وهي بحيرة رئيسية في شمال محافظة تشيبا، ما أدى إلى غمر أجزاء من مدينتي ”ناريتا“ و”ساكاي وتدفق المياه إليهما.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)