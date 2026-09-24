رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي تسعى لإقرار مشروع خفض ضريبة الاستهلاك

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نيويورك - (جيجي برس)-- أعربت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عن تطلعها إلى إقرار تشريع يخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% إلى 1% لمدة عامين.

وقالت تاكايتشي، في مؤتمر صحفي اختتمت به زيارتها إلى نيويورك، تعليقًا على مشروع القانون: ”أريد تحقيق نتائج ملموسة من خلال سن قوانين تلامس حياة الناس“، وذلك خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان الياباني المقرر أن تبدأ في 5 أكتوبر/تشرين الأول.

كما أعلنت عن خطة لتقديم مشروع قانون يهدف إلى تنويع مصادر وقنوات شراء النفط.

ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان مشروع خفض الضريبة سيمر عبر البرلمان بسلاسة، نظرًا لأن الائتلاف الحاكم، بقيادة الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تنتمي إليه، يمثل أقلية في مجلس الشيوخ.

وقالت تاكايتشي: ”نأمل بصدق في إجراء مناقشات مع أحزاب المعارضة وبناء تعاون واسع النطاق في المجالات التي يمكننا الاتفاق عليها، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ السياسات“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)