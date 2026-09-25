فندق في طوكيو يعيد الحياة إلى الحقائب المتروكة ويزرع فيها الخضروات

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طوكيو - (جيجي برس)-- يستخدم فندق في طوكيو حقائب السفر التي يتركها النزلاء كأوعية لزراعة الخضروات والأعشاب في حديقته المقامة على السطح.

وفي عام 2022، بدأ فندق «نيوا طوكيو»، الواقع في حي تشيودا، مشروعًا بعنوان «إيكو-نيوا»، يهدف إلى تعزيز إعادة تدوير نفايات الفندق من خلال إنتاج السماد العضوي والزراعة فوق الأسطح.

وفي البداية، أُعيد استخدام الأكياس الخيشية التي كانت تُستخدم لنقل حبوب القهوة كأوعية للزراعة في حديقة السطح.

ومع ذلك، ونظرًا إلى افتقار الأكياس الخيشية إلى المتانة وتسرب التربة منها، ابتكر الفندق فكرة استخدام حقائب السفر المتروكة.

ووفقًا للمدير العام للفندق، كازويا أواكاوا، يُترك نحو 10 حقائب سفر شهريًا، مشيرًا إلى أن نحو 90% من نزلاء الفندق من الزوار الأجانب.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)