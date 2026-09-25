النيابة اليابانية تطالب بسجن رجل 21 عامًا بتهمة قتل صديقته السابقة الحامل في إيباراكي

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إيباراكي - (جيجي برس)-- طالبت النيابة العامة يوم الخميس بالحكم بالسجن 21 عامًا على رجل متهم بقتل صديقته السابقة، وهي خبيرة تجميل أظافر كانت حاملًا، في مدينة ميتو بمحافظة إيباراكي شرقي اليابان، أواخر العام الماضي.

ودفع فريق الدفاع بأن أحكام السجن في العديد من القضايا المماثلة تكون عادة في حدود 17 عامًا. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها يوم الأربعاء بحق المتهم تاكومي أوؤتشي، البالغ من العمر 29 عامًا.

وخلال المرافعة الختامية أمام محكمة ميتو الجزئية، قالت النيابة إن أوؤتشي لم يتمكن من تقبل انفصاله عن الضحية ورفضها التواصل معه، و«بدأ يفكر في أنه يستطيع البدء من جديد إذا قتلها ومحاها من هذا العالم».

وانتقدت النيابة ما وصفته بـ«الدوافع الأنانية وغير المنطقية» للمتهم، مشيرة إلى أن الجريمة كانت مدبرة مسبقًا، إذ أعد مطرقة لاستخدامها كسلاح. كما شددت على وحشية الجريمة، حيث تعرضت الضحية هاروكا كوماتسوموتو، البالغة من العمر 31 عامًا، لما لا يقل عن 48 إصابة.

من جانبه، قال الدفاع إن أوؤتشي كان مدركًا لاضطراب حالته وكان يعتزم استشارة طبيب، مضيفًا أنه «كان يكافح لمنع نفسه» وأنه «ليس قاتلًا عديم الرحمة».

كما دفع الدفاع بأنه رغم أن الضحية كانت حاملًا، فإن «الجنين كان جزءًا من جسد الأم، ولا يجوز إعطاء الحمل وزنًا أكبر عند تحديد العقوبة».