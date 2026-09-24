طائرة تابعة لـ«ANA» تهبط اضطراريًا في مطار ناها

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ناها، محافظة أوكيناو- (جيجي برس)-- هبطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليابانية «أول نيبون إيروايز» (ANA)، وعلى متنها 152 راكبًا، اضطراريًا في مطار ناها بمحافظة أوكيناوا، أقصى جنوب اليابان، مساء الأربعاء، بسبب عطل محتمل في المحرك.

وقالت الشركة إن ثلاثة من الركاب أصيبوا بجروح طفيفة، من بينها خدوش.

وكانت الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737-800، قد أقلعت من مطار ناها متجهة إلى محافظة ساغا جنوب غربي اليابان. وبعد نحو 20 دقيقة من الإقلاع، أظهر أحد المؤشرات ارتفاعًا غير طبيعي في درجة حرارة الزيت بالمحرك الأيمن، وفقًا للشركة ومصادر أخرى.

وأوقفت الطائرة المحرك الأيمن وعادت إلى مطار ناها، حيث هبطت بعد الساعة العاشرة مساء بقليل. ونُفذت عملية إجلاء طارئة للركاب على ممر الطائرات، فيما لم يتم رصد أي حريق أو دخان. وتحقق الشركة والجهات المعنية في السبب الدقيق للحادث.

وصنفت وزارة النقل اليابانية الواقعة على أنها «حادث خطير» كان من الممكن أن يؤدي إلى وقوع حادث جوي. ومن المقرر إرسال ثلاثة محققين في حوادث الطيران، تم تعيينهم يوم الخميس، إلى المطار يوم الجمعة للتحقيق في الواقعة.