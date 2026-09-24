قبل قمة محتملة مع كيم.. عائلات المختطفين تطالب ترامب بطرح قضية الاختطاف

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واشنطن - (جيجي برس)-- حثت عائلات المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء على إثارة قضية الاختطاف إذا ما عقد الرئيس قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

اجتمعت ”رابطة عائلات الضحايا الذين اختطفتهم كوريا الشمالية“ ومجموعة برلمانية يابانية تضم أعضاء من أحزاب مختلفة، مع إيفان كاناباثي -وهو مسؤول بارز في مجلس الأمن القومي- وآخرين في واشنطن.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في واشنطن، دعا تاكويا يوكوتا، رئيس جمعية العائلات والشقيق الأصغر لميغومي يوكوتا، التي اختُطفت إلى كوريا الشمالية عام 1977 وهي في الثالثة عشرة من عمرها، إلى العودة الفورية والجماعية لجميع المختطفين. وشدد يوكوتا على أنه ينبغي لكيم اتخاذ قرار شجاع.

وقال يوكوتا إنه عرض على المسؤولين الأمريكيين صورًا لشقيقته، وأخبرهم بأنه يريد منهم أن يفهموا حقيقة ما حدث، وكيف حُرمت ضحايا الاختطاف من حياتهم الطبيعية.

من جانبهم، أكد المسؤولون الأمريكيون استمرارهم في دعم الحل الفوري والسريع لقضية الاختطاف.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)