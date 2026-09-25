اليابان.. إعصار دوجوان يتسبب في غرق أكثر من 800 منزل في تشيبا

أخبار اليابان

ناريتا - (جيجي برس)-- أعلنت حكومة محافظة تشيبا شرق طوكيو يوم الخميس أن الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «دوجوان»، وهو الإعصار الخامس والعشرون لهذا العام، تسببت في غمر ما مجموعه 884 مبنى سكنيًا بالمياه، سواء فوق مستوى الأرضية أو تحته.

وشمل هذا المجموع 56 مبنى أُحصيت للمرة الأولى في بلدة ساكاي المطلة على بحيرة إينبانوما، وهي بحيرة رئيسية في شمال محافظة تشيبا، حيث انهارت السدود المحيطة بالبحيرة جراء الكارثة. وفي مدينة ساكورا، حيث فاض نهر تاكاساكي الذي يصب في البحيرة، غمرت المياه 300 منزل فوق مستوى الأرضية.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا المجموع، نظرًا إلى أن حكومة المحافظة لم تحصر بعد عدد المنازل المتضررة في مدينة ناريتا، التي شهدت فيضانات واسعة النطاق. ولا تزال بعض المناطق المحيطة بالبحيرة مغمورة بالمياه، في ظل عدم إحراز تقدم في أعمال تصريف المياه.

وكانت المناطق المحيطة ببحيرة إينبانوما قد تعرضت مرارًا لأضرار ناجمة عن الفيضانات في الماضي بسبب الجريان العكسي لمياه نهر توني. وقد قُسمت البحيرة إلى جزأين، شمالي وغربي، ضمن مشروع لاستصلاح الأراضي.

ووفقًا لهيئة المياه اليابانية، التي تتولى إدارة البحيرة منذ عام 1968، وصل مستوى المياه في الجزء الغربي من بحيرة إينبانوما إلى مستوى قياسي بلغ 5.04 أمتار في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء الماضي. وانهار سد مواجه للجزء الشمالي من البحيرة على امتداد نحو 100 متر. كما حدث انكسار في السد عند نهر ناغاتو، الذي يربط الجزء الشمالي من بحيرة إينبانوما بنهر توني.

















(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)