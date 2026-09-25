【فيديو】إعصار رقم 25 يغرق مئات المنازل في تشيبا.. والمياه لا تزال تغمر بعض المناطق

أخبار اليابان

تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار رقم 25 في أضرار واسعة بمحافظة تشيبا. وأعلنت المحافظة يوم 24 أن عدد المنازل التي تعرضت للغمر بالمياه بلغ 884 منزلًا، سواء فوق مستوى الأرضيات أو تحتها، وفقًا لأرقام أولية.

وفي بلدة ساكاي المطلة على بحيرة إنبا، حيث انهار أحد السدود، أُضيفت 56 حالة جديدة إلى حصيلة الأضرار. أما في مدينة ساكورا، فقد أدى فيضان نهر تاكاساكي، الذي يصب في البحيرة، إلى غمر المياه أرضيات 300 منزل.

ولا تشمل الحصيلة حتى الآن مدينة ناريتا، التي شهدت أيضًا فيضانات واسعة النطاق، لذلك من المتوقع أن يرتفع عدد المنازل المتضررة أكثر.

وفي المناطق المحيطة ببحيرة إنبا، لم تتمكن عمليات تصريف المياه من مواكبة حجم الفيضانات، ولا تزال المياه تغمر بعض المناطق حتى الآن.

وتُظهر اللقطات المناطق المحيطة ببحيرة إنبا، حيث لا تزال المياه تغمرها بعد انهيار السد بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار رقم 25، وذلك بعد ظهر يوم 24 في مدينة ناريتا بمحافظة تشيبا.