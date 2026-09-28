وزارة الدفاع اليابانية تدعم الشركات الناشئة في تطوير المسيرات

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طوكيو - (جيجي برس)-- تخطط وزارة الدفاع اليابانية لإدخال نظام تعاقد جديد لدعم الشركات الناشئة في تطوير الطائرات دون طيار ”المسيرات“ وغيرها من المنتجات، بهدف الاستفادة من تقنياتها المتقدمة.

وبموجب هذا النظام، ستقيّم الوزارة الشركات المشاركة في كل مرحلة من مراحل العمل، مثل التخطيط للتطوير وإجراء التجارب التوضيحية، مع سداد المصروفات اللازمة عند كل مرحلة، وفقًا لما أعلنته الوزارة يوم الجمعة. وستفتح باب تقديم الطلبات علنًا اعتبارًا من أوائل أكتوبر.

ومن خلال تسهيل أنشطة التطوير لدى الشركات الناشئة، التي غالبًا ما تواجه قيودًا مالية، تأمل الوزارة في الاستفادة بصورة أفضل من التقنيات والأفكار المبتكرة وإدماجها في معدات الدفاع.

وستستخدم الوزارة نظام التعاقد المخصص لبحوث ابتكار الأعمال الصغيرة، المعروف باسم «إس بي آي آر»، والمطبق بالفعل من قبل وزارتي الشؤون الداخلية والصحة.

وحددت وزارة الدفاع ثلاثة أهداف للبحث والتطوير، هي تطوير طائرات دون طيار منخفضة التكلفة باستخدام مكونات محلية الصنع قدر الإمكان، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتوفير العمالة في مستودعات الإمداد، وتقليل ضوضاء الطائرات لتحسين بيئة العمل في القواعد العسكرية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)