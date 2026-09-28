منتزه «جانغليا أوكيناوا» يسجل خسائر صافية بقيمة 17.3 مليار ين في عامه الأول

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ناها، محافظة أوكيناوا- (جيجي برس)-- أعلنت الشركة الأم لمشغّل منتزه «جانغليا أوكيناوا» الترفيهي في محافظة أوكيناوا عن تسجيل خسارة صافية قدرها 17.3 مليار ين في أول سنة مالية لها منذ افتتاح المنتزه في يوليو/تموز 2025.

وواجهت شركة «Japan Entertainment Holdings»، الشركة الأم، صعوبات مالية حادة خلال السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2026، ما جعل من الضروري اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الأعمال.

وخلال اجتماع عام للمساهمين عُقد يوم الجمعة في ناها، عاصمة المحافظة الواقعة في أقصى جنوب اليابان، شرحت الشركة وضعها المالي وخطط أعمالها المستقبلية.

وقال الرئيس التنفيذي تاكيشي كاتو في بيان إن الخسارة «لن تؤثر على خدماتنا المقدمة للعملاء أو مختلف العقود والمعاملات مع الشركات الأخرى»، مضيفًا: «سنواصل العمل كالمعتاد».

ويقع منتزه «جانغليا» بين قرية ناكيجين ومدينة ناغو، وقد خططت له شركة «Katana Inc.»، وهي شركة تسويق مقرها مدينة أوساكا غربي اليابان. ويُعرف رئيس الشركة ورئيسها التنفيذي تسويوشي موريوكا بدوره في إعادة تنشيط منتزه «يونيفرسال ستوديوز اليابان» الترفيهي في أوساكا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)