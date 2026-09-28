【فيديو】فيراري تستعرض أول سيارة كهربائية لها في «مهرجان فيراري طوكيو 2026»

أخبار اليابان

كشفت شركة فيراري، يوم 25 سبتمبر/أيلول، أمام وسائل الإعلام عن فعالية تجربة العلامة التجارية «مهرجان فيراري طوكيو 2026»، التي تقام في طوكيو ميدتاون بحي ميناتو في العاصمة اليابانية.

وفي المنطقة المخصصة للجمهور، تُعرض 17 سيارة، تشمل سيارات سباق وطرازات شهيرة من تاريخ فيراري، إلى جانب أحدث موديلاتها. أما المنطقة المخصصة للمدعوين، فتشهد عرض «لوتشي» (Luce)، أول سيارة كهربائية (EV) من فيراري، والتي أثارت اهتمامًا كبيرًا عند الإعلان عنها. ويبدأ سعر «لوتشي» من 76.23 مليون ين شامل الضريبة.

وتقام الفعالية في الفترة من 26 سبتمبر/أيلول حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول، ويتطلب دخول المنطقة المخصصة للجمهور التسجيل المسبق عبر الإنترنت.