بيسنت يدعو إلى ين قوي يعكس قوة الاقتصاد الياباني

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إنه ناقش مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاكاما أهمية وجود ين قوي، خلال محادثات أُجريت عبر الإنترنت.

وقال بيسنت في منشور على منصة «إكس»: «ناقشنا مدى رغبتنا في وجود ين قوي يعكس الأسس الاقتصادية المتينة لليابان»، واصفًا المحادثات بأنها كانت «مثمرة».

وأشار إلى أن هذه المناقشات استندت إلى اللقاء الذي عُقد يوم الثلاثاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وعكست قوة العلاقات التي تربط بين اليابان والولايات المتحدة.

وكانت كاتاكاما قد صرحت في وقت سابق بأن ترامب أعرب عن قلقه إزاء انخفاض قيمة الين خلال اجتماعه مع تاكايتشي.

وأضاف بيسنت في منشوره أنه ناقش مع كاتاكاما أيضًا «أهمية البقاء على تواصل وثيق بشأن أسواق العملات».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)