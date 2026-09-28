وثيقة حكومية أمريكية تصف الصين أيضاً بحليفة الحرب العالمية الثانية

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واشنطن - (جيجي برس)-- أطلق البيت الأبيض الأمريكي صحيفة حقائق بشأن نتائج القمة التي عُقدت يوم الخميس بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، واصفًا الولايات المتحدة والصين بأنهما كانتا حليفتين في الحرب العالمية الثانية، في تكرار لتصريح أدلى به ترامب مؤخرًا.

وذكرت صحيفة الحقائق الصادرة يوم الجمعة بشأن القمة أن «الزعيمين استذكرا أن الولايات المتحدة والصين كانتا حليفتين في الحرب العالمية الثانية وقاتلتا جنبًا إلى جنب لتحقيق النصر في الحرب».

وكان ترامب قد أشار إلى الصين باعتبارها حليفة للولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية، في حفل استقبال شي يوم الخميس.

ومع ذلك، سلطت صحيفة الحقائق الضوء أيضًا على أهمية الوجود العسكري الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مشيرة إلى أن «الوجود العسكري المتقدم للولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية حافظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة، وأسهم في ازدهار أجيال من الأمريكيين».

ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت فيه واشنطن قد أكدت مجددًا، قبيل القمة، التزامها الدفاعي تجاه اليابان، في ظل مخاوف لدى حلفاء الولايات المتحدة من احتمال تقديم تنازلات للصين خلال القمة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)