أنقرة تستعد لافتتاح جامعة تركية-يابانية للعلوم والتكنولوجيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تفتتح الحكومتان اليابانية والتركية «الجامعة التركية-اليابانية للعلوم والتكنولوجيا» في أنقرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الثاني المقبل، بهدف إعداد وتدريب خبراء قادرين على أداء أدوار محورية في مجالات عدة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعامل مع كوارث الزلازل.

وتهدف اليابان من خلال هذه الخطوة إلى تطوير التعاون التعليمي والعلمي والتكنولوجي مع تركيا ليرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تشمل المجال الأمني.

وتقع تركيا عند مفترق الطرق بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتصفها وزارة الخارجية اليابانية بأنها «دولة كبيرة ذات أهمية جيوسياسية في المنطقة».

وتُعد تركيا عضوًا في مجموعة العشرين للدول المتقدمة والصاعدة، وتجمعها باليابان علاقات ودية تقليديًا.

وكان قد تم الاتفاق على إنشاء الجامعة التركية-اليابانية عام 2013 بين رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي ورئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أردوغان، الرئيس الحالي لتركيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)