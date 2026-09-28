اليابان تحصد الذهب في ألعاب آيتشي-ناغويا الآسيوية.. تألق فوكوبي وكاتسوكي وماروياما

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ناغويا-(جيجي برس)-- أحرزت اليابانية ماكو فوكوبي الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حواجز للسيدات ضمن دورة الألعاب الآسيوية آيتشي-ناغويا، يوم الأحد، بعدما أنهت السباق في زمن قدره 12.74 ثانية، فيما توّج هاياتو كاتسوكي بالميدالية الذهبية في سباق المشي للماراثون للرجال.

وفي اليوم التاسع من النسخة العشرين من الحدث الرياضي متعدد الألعاب، الذي يُقام مرة كل أربع سنوات، جاءت حاملة الرقم القياسي الياباني هيتومي ناكاجيما خلف فوكوبي بفارق 0.04 ثانية.

كما أحرز يوما ماروياما ميدالية ذهبية أخرى لليابان، بعد فوزه بمسابقة العشاري للرجال.

وفي رمي الرمح للسيدات، حصلت هاروكا كيتاغوتشي على الميدالية الفضية، بينما حلّ راشيد موراتاكي في المركز الثاني في سباق 110 أمتار حواجز للرجال.

وفي منافسات الدراجات الهوائية BMX فري ستايل، فاز ريمو ناكامورا بالميدالية الذهبية في منافسات البارك للرجال، بينما حصل كايدي أوزاوا على الميدالية الفضية. وفي منافسات البارك للسيدات، احتلت ميهارو أوزاوا المركز الثاني.