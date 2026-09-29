اليابان ترد على لافروف في الأمم المتحدة وترفض اتهامات «العسكرة»

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طوكيو- (جيجي برس)-- قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا يوم الاثنين إن اليابان مارست حق الرد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، للرد على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التي قال فيها إن اليابان وألمانيا تسيران في طريق العسكرة.

وقال لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة يوم السبت إن مجلس الأمن الدولي يجب ألا ينشئ مقاعد جديدة للدولتين، اللتين قال إنهما شرعتا في السير على طريق العسكرة والنزعة الانتقامية.

وقال كيهارا في مؤتمر صحفي في طوكيو إن تصريحات لافروف «غير صحيحة من الناحية الواقعية». وأضاف أن اليابان استخدمت حقها في الرد لتوضيح أنها «تمسكت باستمرار بالحرية والديمقراطية وسيادة القانون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأسهمت في الازدهار العالمي».

وقال كيهارا: «ستواصل اليابان بذل جهود حثيثة من أجل إصلاح مجلس الأمن، بالتعاون مع مجموعة واسعة من الدول»، مجددًا مساعي طوكيو للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. وتؤكد اليابان رسميًا ضرورة إصلاح المجلس وتوسيع عضويته الدائمة وغير الدائمة.