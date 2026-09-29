الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو في «حديقة غيبلي».. صور تذكارية مع أشهر شخصيات الأنمي

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طوكيو - (جيجي برس)-- نشرت وكالة البلاط الإمبراطوري اليابانية صورًا للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، التُقطت خلال زيارتهما إلى «حديقة غيبلي» الترفيهية في مدينة ناغاكوتي بمحافظة آيتشي يوم 20 سبتمبر/أيلول.

والتقط أحد موظفي البلاط الصور باستخدام الهاتف الذكي الخاص بالإمبراطور، ونُشرت يوم الاثنين. وتُظهر الصور الزوجين الإمبراطوريين وهما يلتقطان صورًا تذكارية مع شخصيات من أفلام الرسوم المتحركة التي أنتجها «استوديو غيبلي».

وفي إحدى الصور، يجلس الإمبراطور والإمبراطورة إلى جوار تمثال شخصية «بلا وجه» (No-Face) من فيلم «المخطوفة» (Spirited Away). وفي صورة أخرى، يطل الزوجان من نوافذ مجسم بالحجم الطبيعي لـ«حافلة القط» (Catbus)، الشخصية التي تتخذ شكل حافلة في فيلم «جاري توتورو» (My Neighbor Totoro).

وخلال زيارته للحديقة، أخرج الإمبراطور ناروهيتو هاتفه الذكي وطلب من أحد موظفي البلاط التقاط الصور به. وعندما جلس إلى جوار تمثال «بلا وجه»، أشار الإمبراطور إلى وجود مشهد مشابه في فيلم «المخطوفة»، تجلس فيه «سين»، بطلة الفيلم، إلى جوار هذه الشخصية.