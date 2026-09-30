ارتفاع الأسعار يثقل كاهل الأسر اليابانية

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طوكيو - (جيجي برس)-- يشهد شهر أكتوبر/ تشرين الأول تغيّرات في أسعار المنتجات والخدمات التي تشكل جزءًا من الحياة اليومية للمواطنين في اليابان، بما في ذلك خفض الضريبة على البيرة، وزيادة الضرائب على المشروبات الشبيهة بالبيرة ومنتجات التبغ المُسخن.

ومع هذه التغيّرات، يُرجح أن تشعر الأسر بزيادة الأعباء المالية، إذ ستطال الزيادات أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، وخدمة «يو-باك» لتوصيل الطرود التابعة لشركة البريد اليابانية، بالإضافة إلى رسوم المرور على طريق العاصمة السريع في طوكيو.

وستُوحّد معدلات الضرائب على البيرة والمنتجات ذات الصلة اعتبارًا من يوم الخميس، ما يعني أن الضريبة على البيرة ستنخفض بنحو 9 ينات لكل علبة سعة 350 ملليلترًا، في حين سترتفع الضريبة على مشروبات «هابوشو» والمنتجات المعروفة باسم «بيرة الفئة الثالثة» بنحو 7 ينات.

وتفاعلًا مع هذا الإصلاح الضريبي، ستخفض شركات تصنيع المشروبات أسعار البيرة، بينما ستعيد تصنيف بعض المشروبات الشبيهة بالبيرة على أنها بيرة، ومن ثم ترفع أسعارها.

وسينخفض سعر بيرة «إيتشيبان شيبوري» التابعة لشركة «كيرين لإنتاج المشروبات» من نحو 237 ينًا للعلبة سعة 350 ملليلترًا إلى نحو 228 ينًا، بينما سيرتفع سعر بيرة الفئة الثالثة «كينموغي» التابعة لشركة «سانتوري للمشروبات الروحية» إلى 206 ينات، مقارنة بـ197 ينًا.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)