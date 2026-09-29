اليابان تحصد 3 ذهبيات في سباقات BMX وألعاب القوى بدورة آيتشي-ناغويا الآسيوية

أخبار اليابان

ناغويا - (جيجي برس)-- فاز اليابانيان أسوما ناكاي وساي هاتاكياما بالميداليتين الذهبيتين في سباقي الرجال والسيدات، على التوالي، ضمن منافسات سباق الدراجات BMX في دورة الألعاب الآسيوية آيتشي-ناغويا، يوم الاثنين.

وقال ناكاي، الذي اعتلى أعلى منصة التتويج للمرة الثانية على التوالي في دورة الألعاب الآسيوية، إنه شعر بضغوط إقامة هذا الحدث، الذي يُنظم مرة كل أربع سنوات، في بلاده. وأضاف: «أنا سعيد للغاية (بالفوز بالميدالية الذهبية)، وأشعر بالتحرر».

وجاء هيوغا كيوتشي في المركز الثاني خلف مواطنه ناكاي.

وقالت هاتاكياما، التي أصبحت أول يابانية تحرز الميدالية الذهبية في منافسات السيدات بدورة الألعاب الآسيوية: «كنت أرغب في الفوز مهما كلف الأمر، لأن المنافسات أُقيمت في اليابان».

وفي ألعاب القوى، منح ريوجي ميورا اليابان أول ميدالية ذهبية لها منذ 28 عامًا في سباق 3000 متر موانع للرجال، بعدما أنهى السباق مسجلًا رقمًا قياسيًا لدورة الألعاب الآسيوية، وذلك في أول مشاركة له على الإطلاق في هذه المنافسة. وقال: «تمكنت من الركض بالطريقة التي أردتها، وصمدت حتى حققت الفوز».