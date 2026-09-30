عرض تجريبي لروبوت مزود بالذكاء الاصطناعي لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أجرت شركة «موري بيلدينغ» وشركاء آخرون يوم الاثنين عرضًا تجريبيًا في طوكيو لروبوت على شكل حقيبة سفر مزود بالذكاء الاصطناعي، يمكنه توجيه وإرشاد الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر.

وستستمر التجربة في مجمع «تورانومون هيلز» طوال شهر أكتوبر. وتتكون من مسارين: أحدهما يوجه الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عبر المناطق الداخلية والخارجية، بينما يتيح الآخر لأي زائر تجربة الجهاز.

ويجري تطوير الروبوت بشكل رئيسي من قبل المتحف الوطني للعلوم الناشئة والابتكار، المعروف باسم «ميرايكان»، بهدف طرحه في نهاية المطاف كخدمة تأجير.

وقالت مديرة المتحف تشييكو أساكاوا، التي تعاني هي نفسها من إعاقة بصرية: «آمل أن يقربنا هذا المشروع من تحقيق حلم القدرة على التجول في المدينة باستقلالية».

وقد زُود الروبوت بأجهزة استشعار وكاميرات لرصد الجدران والعوائق، والمساعدة في توجيه المستخدمين وتعزيز سلامة تنقلهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)