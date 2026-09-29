ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار «دوجوان» في اليابان إلى 14 قتيلًا واستمرار البحث عن مفقود

تشيبا- (جيجي برس)-- ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإعصار «دوجوان»، وهو الإعصار الخامس والعشرون هذا العام، إلى 14 شخصًا يوم الاثنين، بعد أسبوع من هطول الأمطار الغزيرة المرتبطة به على محافظتي كاناغاوا وتشيبا بالقرب من طوكيو.

ويوم الاثنين، تأكدت حديثًا وفاة امرأة في العشرينيات من عمرها في مدينة ميورا بمحافظة كاناغاوا، ورجل في الستينيات من عمره في مدينة إيتشيهارا بمحافظة تشيبا.

وتقوم الشرطة المحلية وإدارة الإطفاء في بلدة ناغارا بمحافظة تشيبا حاليًا بالبحث عن رجل مفقود في السبعينيات من عمره، يُعتقد أنه تعرض لانهيار أرضي أثناء قيادته مركبة.

وشرقي العاصمة اليابانية، تعرضت تشيبا لأضرار واسعة النطاق، ولا تزال المناطق القريبة من بحيرة إنبانُوما، وهي بحيرة رئيسية، غارقة في المياه عقب حدوث انهيار في أحد السدود.

ويوم الأحد، تفقد حاكم تشيبا توشيهيتو كوماجاي أعمال الإصلاح الطارئة للسد في بحيرة إنبانُوما، في ظل تحذير توقعات الطقس من احتمال اقتراب الإعصار «سوريغاي» شديد القوة، وهو الإعصار السادس والعشرون هذا العام.