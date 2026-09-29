جامعة طوكيو تختار أول امرأة لرئاستها في تاريخها

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت جامعة طوكيو يوم الاثنين اختيار الأستاذة يوكو فوجيغاكي، البالغة من العمر 64 عامًا، لتكون الرئيسة المقبلة للجامعة، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى رئاسة الجامعة.

وستبدأ فترة ولايتها، التي تمتد ست سنوات، في الأول من أبريل/نيسان من العام المقبل، خلفًا للرئيس الحالي تيرو فوجيي.

تخرجت فوجيغاكي في كلية الآداب والعلوم بجامعة طوكيو عام 1985، وأصبحت أستاذة في كلية الدراسات العليا للآداب والعلوم عام 2010.

وتتخصص في دراسات العلوم والتكنولوجيا وعلم قياس العلوم (Scientometrics) . كما شغلت منصب مستشارة لرئيس الجامعة ومنصب نائبة الرئيس التنفيذية.

وقالت الجامعة إن لجنة اختيار رئيس الجامعة والإشراف عليه اختارت فوجيغاكي بعد دراسة شاملة للمقابلات، وبيانات النوايا المقدمة من المرشحين، ونتائج التصويت، وذلك استنادًا إلى المعايير الخاصة باختيار الرئيس المقبل للجامعة التي أُعلن عنها مسبقًا، وتشمل النزاهة العالية والمعايير الأخلاقية، والمعرفة الأكاديمية المتميزة، والمنظور الدولي، والقدرة على التنفيذ.