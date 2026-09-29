مواجهة بين اليابان والصين وكوريا الشمالية في الأمم المتحدة بشأن «بنود الدول المعادية»

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نيويورك- (جيجي برس)-- دخلت اليابان في مواجهة مع الصين وكوريا الشمالية خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين بشأن «بنود الدول المعادية» في ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد أن دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي إلى حذف هذه البنود في خطابها أمام الأمم المتحدة في 22 سبتمبر/أيلول.

وخلال جلسة الاثنين، قال نائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، سون لي، إن هذه البنود توفر ضمانات مؤسسية للحفاظ على النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب، ولا تزال تتمتع بأهمية بالغة، مضيفًا أن الصين تعارض بشدة حذفها.

وردًا على ذلك، أشار نائب الممثل الدائم لليابان، شيغيرو أوميتسو، إلى أن العديد من الدول الأعضاء، بما فيها الصين، أيدت قرارًا للجمعية العامة عام 1995 اعتبر هذه البنود «متقادمة»، كما أيدت قرارًا صدر عام 2005 يدعو إلى حذفها.

وجدد أوميتسو موقف اليابان بأنها «واجهت تاريخها بشكل مباشر»، مؤكدًا أن اليابان سارت باستمرار على طريق الدولة المحبة للسلام، وأسهمت بشكل متواصل في السلام والازدهار في المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

من جانبها، تدخلت كوريا الشمالية في النقاش، مؤكدة أن «اليابان لا تزال دولة معادية» بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ووصفت مطالبة اليابان بحذف هذه البنود بأنها «مخزية ومثيرة للسخرية». وردت اليابان بدورها على هذه الحجة.