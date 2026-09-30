طوكيو.. أطول سلسلة أيام ممطرة منذ بدء تسجيل البيانات

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طوكيو - (جيجي برس)-- شهد وسط طوكيو هطول الأمطار لمدة 34 يومًا متتاليًا حتى يوم الثلاثاء، مسجلًا بذلك أطول سلسلة من الأيام الممطرة منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1886، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وسجلت نقطة الرصد التابعة للهيئة في طوكيو، الواقعة في متنزه «كيتانومارو» بحي تشيودا بالعاصمة اليابانية، هطول الأمطار يوميًا منذ 27 أغسطس/ آب. وتجاوزت هذه الفترة الرقم القياسي السابق البالغ 33 يومًا، والذي سُجل خلال الفترة من 27 يونيو/ حزيران إلى 29 يوليو/ تموز 2019.

وتُحتسب الأيام التي يقل فيها هطول الأمطار عن 0.5 ملليمتر ضمن هذه السلاسل المتتالية، وقد شهدت فترة الـ34 يومًا 10 أيام من هذا النوع.

وبلغ أعلى معدل لهطول الأمطار اليومي خلال هذه الفترة 156.0 ملليمترًا في 21 سبتمبر/ أيلول، عندما اقترب إعصار «دوجوان»، وهو الإعصار الخامس والعشرون لهذا العام، من اليابان.

ويستمر الطقس الماطر بصورة رئيسية على طول الساحل الشرقي لليابان المطل على المحيط الهادئ. وفي وسط طوكيو، هطلت الأمطار لليوم الرابع والثلاثين على التوالي يوم الثلاثاء، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019.

وبلغت كمية الأمطار في الشهر الماضي حوالي ثلاثة أمثال المعدل المتوسط ​​في بعض أجزاء جنوب كانتو ومناطق أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)