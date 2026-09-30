اليابان.. التفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات مفتاحان في عصر الذكاء الاصطناعي

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طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة العمل اليابانية في تقرير سنوي نُشر يوم الثلاثاء أن ما يُعرف بـ«المهارات الفائقة»، بما في ذلك التفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات، أصبحت ضرورية للعمال في ظل الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وفي كتابها الأبيض لعام 2026 حول اقتصاد العمل، عرّفت الوزارة «المهارات الفائقة» بأنها القدرات التي يمكن تطبيقها على نطاق واسع في مختلف المهام والأنشطة، مثل التفكير المنطقي، والتفكير النقدي، ومهارات حل المشكلات والتواصل.

وأشار التقرير إلى أن الأبحاث السابقة سلطت الضوء على أهمية «المهارات الفائقة» باعتبارها قدرات تساعد الأفراد على اكتساب معارف جديدة بصورة مستمرة، بما يمكنهم من التكيف مع التغيرات الاجتماعية السريعة، مضيفًا أن العمال الذين يمتلكون هذه المهارات يميلون إلى الحصول على أجور أعلى.

كما شدد التقرير على الحاجة إلى إعداد وتنمية كوادر بشرية تتمتع بخبرة في مجالات العلوم والهندسة، وقادرة على قيادة تطوير الذكاء الاصطناعي في البلاد.

وذكر التقرير أن تعزيز التعليم المستمر وإعادة التأهيل المهني للبالغين العاملين أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف، داعيًا إلى بذل جهود لمعالجة العقبات التي تحول دون ذلك، مثل التكلفة والقيود الزمنية ونقص المعلومات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)