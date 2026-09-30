اليابان ترفع تجميد الأصول عن 16 كيانًا سوريًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وافقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على رفع العقوبات المفروضة على 16 منظمة وكيانًا مرتبطًا بسوريا.

وجاء القرار بعد أن رفعت طوكيو العقوبات عن أربعة كيانات في مايو/ أيار من العام الماضي، ليظل 59 فردًا و15 كيانًا خاضعين للعقوبات المتعلقة بسوريا.

وكانت اليابان قد بدأت فرض عقوبات تدريجية على نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد عام 2011، بسبب قمعه الاحتجاجات المناهضة للحكومة. ومنذ سقوط نظام الأسد عام 2024، خففت طوكيو عقوباتها في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: «من المتوقع أن تلعب المنظمات والكيانات الـ 16 التي رُفعت عنها العقوبات دورًا في المساهمة في إعادة إعمار سوريا».

وأضاف: «إن الاستقرار والتنمية في سوريا يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بالاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ونود مواصلة دعم جهود سوريا».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)