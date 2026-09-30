وداعًا لطوابير الانتظار؟ «الممر السريع» ينتشر في مطاعم اليابان مقابل رسوم

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طوكيو-(جيجي برس)-- يتزايد اعتماد المطاعم في اليابان على ما يُعرف بخدمات «الممر السريع» (Fast Pass)، التي تتيح للزبائن الدخول بأولوية مقابل رسوم، وتحظى بشعبية خاصة بين الشباب والسياح الذين يرغبون في تجنب الانتظار في الطوابير.

ومن بين هذه الخدمات المخصصة للمطاعم خدمة «SuiSui»، التي كانت قد اعتُمدت في 104 مطاعم في 20 محافظة في أنحاء اليابان حتى 18 سبتمبر/أيلول، وفقًا للشركة المشغلة. وتُستخدم الخدمة بشكل رئيسي في المطاعم الواقعة وسط المدن والمناطق السياحية التي غالبًا ما تشهد طوابير انتظار.

ويمكن للمستخدمين مسح رمز QR المعروض خارج المطعم باستخدام هواتفهم الذكية، وشراء تذكرة مسبقًا تتيح لهم أولوية الدخول. وتختلف الأسعار حسب المطعم، لكنها تتراوح عمومًا بين 500 و2000 ين، كما تتغير وفقًا لمدى ازدحام المطعم.

واعتمد أحد فروع سلسلة مطاعم الرامن «Butayama»، الواقع في منطقة تسوق تحت الأرض متصلة مباشرة بمحطة طوكيو، هذه الخدمة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

وقد تصل مدة الانتظار في المطعم إلى ما بين 30 دقيقة وساعة خلال فترتي الغداء والعشاء. ويُستخدم «الممر السريع» في هذا الفرع نحو 6 مرات يوميًا في المتوسط خلال أيام الأسبوع.