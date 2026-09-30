اليابان تسجل أكبر انخفاض في عدد السكان خلال 5 سنوات

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) — أظهرت بيانات التعداد السكاني التي نشرتها وزارة الشؤون الداخلية اليابانية يوم الثلاثاء أن إجمالي عدد سكان اليابان، بمن فيهم المقيمون الأجانب، بلغ 122,972,528 نسمة حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بانخفاض قدره 3,173,571 نسمة، أو 2.5%، مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات.

ويُعد هذا الانخفاض الثالث على التوالي في التعداد السكاني الذي يُجرى كل خمس سنوات، والذي يعود تاريخه إلى عام 1920.

وانخفض عدد المواطنين اليابانيين بنسبة 3.5% إلى 119,131,935 نسمة، بعد تراجعه بنسبة 1.4% في التعداد السابق لعام 2020، بينما ارتفع عدد المقيمين الأجانب بنسبة 39.8% إلى مستوى قياسي بلغ 3,840,039 نسمة.

وشكل المواطنون الصينيون النسبة الأكبر من المقيمين الأجانب، بواقع 24%، تلاهم الفيتناميون بنسبة 15.9%، ثم الكوريون من كوريا الجنوبية والشمالية بنسبة 10.4%. وفي التعداد السابق، كان الكوريون يشكلون 15.8%، متجاوزين نسبة الفيتناميين التي بلغت حينها 13.9%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)