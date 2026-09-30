رقم قياسي للأجانب ضمن نظام «المهارات المحددة» في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة خدمات الهجرة اليابانية يوم الثلاثاء أن عدد الأجانب الحاصلين على وضع إقامة «عامل ذو مهارات محددة» في اليابان سجل مستوى قياسيًا بلغ 444,256 شخصًا حتى نهاية يونيو/ حزيران، بزيادة قدرها 13.8% مقارنة بنهاية عام 2025.

ومن بين هؤلاء، ارتفع عدد الحاصلين على وضع الإقامة من «النوع الثاني»، المخصص للعمال ذوي المهارات العالية، بمقدار 2.3 ضعفًا ليصل إلى 18,295 شخصًا.

وكان نظام وضع الإقامة للعمال ذوي المهارات المحددة قد استُحدث عام 2019 لسد النقص في الأيدي العاملة في البلاد. وتسمح الإقامة من «النوع الأول» لحامليها بالعمل في اليابان لمدة تصل إلى خمس سنوات، بينما يتيح «النوع الثاني» للأجانب العمل في البلاد بشكل دائم عمليًا واصطحاب أفراد أسرهم.

ووفقًا للوكالة الحكومية، ظل عدد المقيمين الأجانب الذين ينتقلون من «النوع الأول» إلى «النوع الثاني» في ارتفاع مستمر.

وبلغ عدد العمال الأجانب الحاصلين على إقامة من «النوع الأول» 425,961 شخصًا، بزيادة قدرها 11.4%. وتصدر القادمون من فيتنام القائمة، تلاهم القادمون من إندونيسيا وميانمار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)