أجور القطاع الخاص في اليابان تسجل مستوى قياسيًا في عام 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته الهيئة الوطنية للضرائب يوم الثلاثاء أن متوسط أجور العاملين في شركات القطاع الخاص في اليابان ارتفع بنسبة 1.9% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.87 مليون ين في عام 2025.

وسجل متوسط الأجور ارتفاعًا للعام الخامس على التوالي.

كما ارتفعت المكافآت السنوية للعام الثاني على التوالي، لتبلغ في المتوسط نحو 750 ألف ين.

وتعكس هذه النتائج التحركات المتزايدة لرفع الأجور عبر مختلف القطاعات والمجالات.

وارتفع متوسط أجور الرجال بنسبة 1.7% ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.97 مليون ين، بينما ارتفع متوسط أجور النساء بنسبة 2.6% ليصل إلى 3.42 مليون ين، وهو أيضًا أعلى مستوى له على الإطلاق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)