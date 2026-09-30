【فيديو】طوكيو ديزني لاند يكشف عن عرض داخلي جديد بمشاركة شخصيات ديزني وبايماكس

أخبار اليابان

كشف طوكيو ديزني لاند (TDL) في مدينة أوراياسو بمحافظة تشيبا، يوم 29، أمام وسائل الإعلام عن عرضه الداخلي الجديد «The D-Groovationz4 Live: Happy! Funky! Groovy! Tour».

ويركز العرض على فرقة الغناء والرقص الجديدة «The D-Groovationz4»، بمشاركة عدد من شخصيات ديزني، إلى جانب فانيلوب، بطلة فيلم «رالف المدمر»، وروبوت الرعاية الصحية بايماكس. وشهد المسرح عرضًا حماسيًا، تخللته مؤثرات مبهرة من بينها أشرطة ملونة تتطاير فوق رؤوس الجمهور.

ويُقام العرض في مسرح «Showbase» بمنطقة تومورولاند، الذي يستأنف عروضه الدورية بعد توقف دام نحو ستة أشهر. وتستغرق مدة العرض الواحد نحو 25 دقيقة، ويُقدَّم 4 إلى 5 مرات يوميًا.