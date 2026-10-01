اليابان تسجل ارتفاع أسعار أكثر من 20 ألف صنف غذائي في 2026

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أظهر مسح أجرته شركة «تيكوكو داتابانك» للأبحاث يوم الأربعاء أن عدد الأصناف الغذائية في اليابان التي رُفعت أسعارها أو من المقرر رفع أسعارها هذا العام بلغ 20187 صنفًا، متجاوزًا بذلك حاجز 20 ألف صنف للعام الثاني على التوالي.

ووفقًا للشركة اليابانية، تخطط شركات تصنيع الأغذية في البلاد لرفع أسعار 3153 صنفًا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بانخفاض طفيف مقارنة بـ3161 صنفًا في العام السابق.

وأدت عوامل، من بينها ارتفاع أسعار النفط الخام والنافثا جراء الحرب في إيران، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الين، إلى دفع أسعار الأغذية نحو الارتفاع. وأشارت «تيكوكو داتابانك» إلى أنه من المتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية مرتفعة، نظرًا إلى أنها «تظل عرضة للتأثر بالوضع في الشرق الأوسط وأسعار صرف العملات الأجنبية».

وسترتفع أسعار 1399 منتجًا من المشروبات في شهر أكتوبر، بالتزامن مع زيادة الضرائب على المشروبات الكحولية، مثل مشروبات «هابوشو» وبيرة الفئة الثالثة ومشروبات «تشوهاي» الكحولية المعلبة.

ومن المتوقع أن يرتفع سعر التجزئة للعلبة سعة 350 ملليلترًا من مشروب «كينموغي» التابع لشركة «سانتوري للمشروبات الروحية»، والذي سينتقل تصنيفه من بيرة الفئة الثالثة إلى فئة البيرة، من 197 ينًا إلى 206 ينات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)