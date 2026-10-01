الحكم بالسجن 20 عامًا على رجل لقتله حبيبته السابقة في اليابان

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إيباراكي - (جيجي برس)-- قضت محكمة يابانية يوم الأربعاء بالسجن لمدة 20 عامًا على رجل لإدانته بملاحقة حبيبته السابقة وقتلها في مدينة ميتو بمحافظة إيباراكي، شمال شرق طوكيو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وأشار القاضي رئيس المحكمة ساداهيرو أريغا، في محكمة ميتو الجزئية، إلى وجود أكثر من 40 إصابة في رأس الضحية ومناطق أخرى من جسدها، وقال إن الهجوم الذي نفذه تاكومي أوتشي، البالغ من العمر 29 عامًا، كان «بلا رحمة ومروعًا»، ونُفذ بدافع «نية قتل قوية جدًا».

كما أقر القاضي أريغا بأن الجريمة كانت مع سبق الإصرار والترصد، مشيرًا إلى أن أوتشي أساء استخدام بطاقة الإبلاغ عن المفقودات لتتبع الضحية هاروكا كوماتسوموتو، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 31 عامًا، كما أعد سلاحًا لارتكاب الجريمة.

وقال القاضي: «إن معاناة الضحية، التي أُجبرت على فقدان حياتها في هجوم مفاجئ ولا معنى له، رغم كونها حاملًا، لا يمكن قياسها».

ورفض القاضي تبرير أوتشي القائم على رغبته في العودة إلى ما قبل تعرفه على الضحية والبدء من جديد في حياته، بعد أن تملكه الغضب والإحباط بسبب انفصالهما، واصفًا هذا الدافع بأنه «ليس سوى أنانية محضة».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)