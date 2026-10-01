اليابان تشدد شروط الحصول على الإقامة الدائمة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- شددت وكالة خدمات الهجرة اليابانية يوم الخميس الشروط المطبقة على الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة، من خلال تعديل إرشاداتها، بحيث أصبح يتعين على المتقدمين أن يكون دخلهم السنوي أعلى من متوسط دخل الأسر اليابانية، إلى جانب إتقان اللغة اليابانية بمستوى معين.

ويُطبق شرط الدخل على الطلبات المقدمة في أو بعد 1 أبريل/ نيسان من هذا العام والتي لا تزال قيد المعالجة، في حين ستدخل الشروط الأخرى حيز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2027.

وبموجب قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين، يتطلب الحصول على الإقامة الدائمة أن يكون المتقدم حسن السلوك، وأن يمتلك الأصول والمهارات الكافية لكسب عيشه بشكل مستقل، وأن يُعتبر منحه الإقامة الدائمة متوافقًا مع المصلحة الوطنية.

وتنص الإرشادات المعدلة على أنه يجب تقييم المتقدمين على أنهم قادرون على إعالة أنفسهم مستقبلًا، بحيث يتجاوز دخلهم السنوي متوسط دخل الأسر اليابانية.

كما ستؤخذ قيمة معاش التقاعد المتوقع أن يحصل عليه المتقدمون في المستقبل بعين الاعتبار، استنادًا إلى ما إذا كانت هذه القيمة تصل إلى المستوى الذي سيحصلون عليه بعد 30 عامًا من الاشتراك في نظام معاشات الموظفين العام، وذلك عند مستوى دخلهم الحالي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)