عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البرية يعترف بالتسلل إلى السفارة الصينية في طوكيو

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طوكيو - (جيجي برس)-- أقر عضو سابق في قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بالتسلل إلى مقر السفارة الصينية في طوكيو خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته أمام محكمة طوكيو الجزئية يوم الخميس.

وفقًا للائحة الاتهام، دخل ”كوداي موراتا“ (24 عامًا) حرم السفارة في 24 مارس وهو يحمل سكين مطبخ بشفرة طولها 18 سنتيمترًا. وتفيد التقارير أن الملازم الثاني السابق سلم موظفي السفارة ورقة كُتب فيها: «مواطن ياباني بارز سينفذ فيكم حكم الإعدام نيابة عن الآلهة».

وخلال جلسة المحاكمة، قال موراتا إنه يعتقد أن الموقف الدبلوماسي للحكومة الصينية يتسم بالتعنت ويتوجب تصحيحه.

وادعى أنه قرر اقتحام السفارة بعد أن حلم بأن إلهًا أخبره بأن الصين تستهين باليابان وحثه قائلاً: «اذهب وواجههم».

وتخطط هيئة الدفاع للطعن في تهمة التهديد الموجهة إليه.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)