أول عمدة يابانية تحصل على إجازة أمومة تُدرج في قائمة «تايم 100 نكست»

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- اختارت مجلة «تايم» الأمريكية رئيسة بلدية مدينة «ياواتا» بمحافظة كيوتو، شوكو كاواتا، البالغة من العمر 36 عامًا، والتي يُعتقد أنها أول رئيسة حكومة محلية في اليابان تأخذ إجازة أمومة أثناء توليها منصبها، ضمن قائمتها «تايم 100 نكست 2026» للقيادات العالمية الصاعدة.

وفي مقال نُشر يوم الأربعاء تعليقًا على قرار كاواتا أخذ إجازة أمومة، قالت المجلة: «في ظل غياب سابقة تُحتذى، قامت هي بصنع واحدة».

وفي عام 2023، أصبحت كاواتا أصغر رئيسة بلدية في تاريخ اليابان، عن عمر 33 عامًا. وهذا العام، بدأت إجازة أمومة في يوليو، وأنجبت طفلها الأول في سبتمبر.

وأشادت مجلة «تايم» بكاواتا لـ«إظهارها كيف يمكن لليابان أن تصبح مكانًا أفضل للعيش بالنسبة إلى الأسر» من خلال «خياراتها الشخصية وأولويات سياساتها»، مشيرة إلى سياساتها التي شملت خفض تكاليف الوجبات المدرسية وتوسيع خدمات رعاية ما بعد الولادة.

ومع ذلك، أضافت المجلة أن قرار كاواتا أثار ردود فعل غاضبة، نظرًا إلى أن رؤساء البلديات المنتخبين في اليابان «يقعون خارج» نطاق الحماية العمالية في البلاد، بما في ذلك إجازات الأمومة. وأوضحت المجلة أن ذلك سلط الضوء على «الضغوط المستمرة التي تواصل النساء العاملات مواجهتها في اليابان».