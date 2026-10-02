اليابان و27 دولة تتحرك لمواجهة فائض إنتاج الصلب عالميًا

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واشنطن - (جيجي برس)-- اتفقت اليابان و27 دولة ومنطقة أخرى يوم الأربعاء على إطار عمل شامل للتعاون في مواجهة فائض الطاقة الإنتاجية في قطاع الصلب، داعية إلى مراقبة صادرات الصلب التي تمر عبر دول ثالثة للتحايل على اللوائح والقواعد التجارية.

ودعا إطار العمل، الذي أُقر خلال اجتماع عُقد في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، إلى جمع وتبادل المعلومات، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالدول التي جرى فيها صهر منتجات الصلب وصبّها، والمخاوف المتعلقة بالتحايل التجاري، بهدف تعزيز الشفافية في سلاسل الإمداد.

وتهدف هذه التدابير بوضوح إلى معالجة المخاوف المتعلقة بالتحايل على القواعد، بما في ذلك تلك المرتبطة بالصين.

كما دعا الإطار إلى اتخاذ إجراءات، مثل فرض رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، حسب الاقتضاء، لمعالجة آثار تدفق منتجات الصلب منخفضة السعر على صناعات الصلب المحلية.

وقالت الدول والمناطق الـ 28 في بيان: «إن فائض الطاقة الإنتاجية تدعمه عوامل، من بينها تدخلات حكومية تحمي الطاقات الإنتاجية غير الاقتصادية من قوى السوق التي كانت ستؤدي، لولا ذلك، إلى إغلاقها، مما يتسبب في تشويه التجارة وتدمير المنتجين القائمين على آليات السوق في أنحاء العالم».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)