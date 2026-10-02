كيوتو ترفع رسوم قلعة نيجو لزوار المدينة

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كيوتو- (جيجي برس)-- أعلن عمدة مدينة كيوتو، كوجي ماتسوي، الخميس، عن خطط لتطبيق نظام تسعير مزدوج لزوار قلعة نيجو، المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بحيث تختلف رسوم الدخول بين سكان المدينة والزوار من خارجها.

وبموجب الخطة، ستنخفض رسوم دخول القلعة وقصر «نينومارو غوتين» التابع لها من 1300 ين حاليًا إلى 1000 ين لسكان مدينة كيوتو، في حين سترتفع إلى 2000 ين للزوار القادمين من خارج المدينة.

وكشف العمدة عن خطة تعديل الرسوم خلال الجلسة العامة للمجلس البلدي في كيوتو.

ومن المقرر أن تقدم حكومة المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني مقترحًا إلى المجلس لتعديل اللوائح ذات الصلة، بهدف تطبيق الرسوم الجديدة خلال السنة المالية 2027.

وستُستخدم الإيرادات الإضافية الناتجة عن زيادة الرسوم لتغطية تكاليف الحفاظ على مرافق القلعة وأعمال إصلاحها، علمًا بأن القلعة تخضع لإدارة حكومة مدينة كيوتو.