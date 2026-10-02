اليابان تعتزم صياغة خطة عمل لتعزيز ونشر استخدام الذكاء الاصطناعي

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طوكيو - (جيجي برس)-- صرحت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي يوم الخميس بأن الحكومة ستضع خطة عمل بحلول نهاية العام لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي تعتبره محركًا ومسرّعًا للنمو الاقتصادي.

وقالت تاكايتشي خلال اجتماع لمجلس استراتيجية النمو الياباني: «إن التطبيق المجتمعي للذكاء الاصطناعي عالي الأداء يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استراتيجية النمو الحكومية».

ووجهت رئيسة الوزراء الوزراء المعنيين في المجلس الوزاري بإعداد رؤية ملموسة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب صياغة الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية اللازمة.

وخلال الاجتماع، ناقش المشاركون برنامج تنفيذ استراتيجية النمو، المقرر إعداده بحلول نهاية العام، إلى جانب المقترح المالي للميزانية الحكومية للسنة المالية 2027.

وأضافت تاكايتشي أن حكومتها ستحدد الأعوام الخمسة التي تبدأ من السنة المالية التي تنطلق في أبريل المقبل باعتبارها فترة مكثفة لتعزيز الاستثمارات العامة والخاصة في 17 قطاعًا استراتيجيًا، من بينها الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، مع تحديد القطاعات ذات الأولوية وحجم الاستثمارات في البرنامج المذكور.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)