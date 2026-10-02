اليابان تحث إيران على إبداء أقصى درجات المرونة والدفع نحو حل دبلوماسي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس)-- حث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي إيران على إبداء أقصى قدر من المرونة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في إشارة على ما يبدو إلى المفاوضات التي تجري بوساطة بين إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما.

وقال موتيغي أيضًا خلال الاتصال الذي جرى الخميس: «ترغب اليابان أيضًا في العمل مع الدول المعنية من أجل تعزيز الزخم الدبلوماسي».

من جانبه، شرح عراقجي الوضع الراهن للمحادثات مع الولايات المتحدة وموقف إيران من هذه القضية. وأكد موتيغي وعراقجي أنهما سيواصلان التواصل الوثيق من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي.

كما دعا وزير الخارجية الياباني إيران إلى التعامل بصورة بناءة مع القضايا المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لنقل النفط ويخضع حاليًا لحصار فعلي. وشدد على أهمية مناقشة مستقبل المضيق بمشاركة المجتمع الدولي بأسره.

ويُعد هذا الاتصال الهاتفي العاشر بين وزيري خارجية اليابان وإيران منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات على إيران في فبراير/شباط.