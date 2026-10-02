بوتين: تحسن العلاقات مع اليابان مرهون بموقف طوكيو

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طوكيو-(جيجي برس)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تدهور العلاقات مع اليابان جاء نتيجة تغيّر موقف الجانب الياباني.

وخلال حديثه، الخميس، في اجتماع «منتدى فالداي للحوار» في موسكو، الذي جمع خبراء في الشأن الروسي من داخل البلاد وخارجها، قال بوتين إنه لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في نهج روسيا خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه مهتم بالتعاون مع اليابان، وأن العلاقات بين البلدين يمكن أن تتحسن اعتمادًا على موقف الجانب الياباني.

وجاءت تصريحات بوتين ردًا على سؤال من تايسوكي أبيرو، الباحث البارز في مؤسسة ساساكاوا للسلام اليابانية.

وكان بوتين قد قال خلال اجتماع منتدى فالداي قبل عامين إن روسيا مستعدة لبناء علاقات مع اليابان للسنوات الخمس المقبلة وحتى الخمسين عامًا القادمة.

وعندما طُلب منه التعليق على تلك التصريحات خلال اجتماع الخميس، شدد بوتين على أن روسيا ليست من بدأ فرض العقوبات، مجددًا انتقاده للإجراءات العقابية التي اتخذتها اليابان على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.